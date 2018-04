Koninklijke Marechaussee arresteert voortvluchtige Italiaan

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag een Italiaan aangehouden op Eindhoven Airport. Hij moest in zijn vaderland nog een gevangenisstraf uitzitten van zeventien jaar.

De man van 53 woonde in Duitsland. Bij een verkeerscontrole kwam de Marechaussee erachter dat hij internationaal gesignaleerd stond. De Italiaan is overdragen aan het Openbaar Ministerie in Amsterdam.

Inmiddels is de man voor de rechter-commissaris verschenen. Hij zit nu vast in afwachting van zijn uitlevering. Zowel de Marechaussee als het OM weet niet waarvoor de man veroordeeld is.