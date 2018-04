Man die enkelband doorknipte weer opgepakt

De 30-jarige man die eind maart zijn enkelband doorknipte en ervandoor ging, is vanochtend opgepakt. Carlo R. werd veroordeeld tot veertien jaar cel voor betrokkenheid bij de dood van de 29-jarige eigenaar van een shishalounge in Geleen.

R. hoefde voorafgaand aan de uitspraak eind vorige maand niet de cel in, maar hij kreeg wel een enkelband. Bij de uitspraak was hij niet. Waar hij wel was, was onduidelijk. Zijn moeder zei eerder tegen 1Limburg dat haar zoon was gevlucht omdat hij de uitspraak niet rechtvaardig vond. "Dit is gewoon niet menselijk", zei ze.

Vanochtend werd R. na onderzoek opgepakt in een woning in Maastricht.

Hij is veroordeeld voor zijn rol bij de dood van Hafed Merkikou, die in Geleen een shishalounge had. Merkikou werd in februari vorig jaar thuis overvallen en doodgeschoten.

Twee andere verdachten in de moordzaak kregen celstraffen van 24 jaar.