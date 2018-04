Podcast 9-4 #DeDag: 'We weten weinig van de donkere kant van kunstmatige intelligentie'

In De Dag praten we vandaag met de maker van het EO-programma Tweestrijd. Daarin praten terminale en suïcidale jongeren over het leven en dat schept een bijzondere band. Ook komen de donkere kant en de kansen van kunstmatige intelligentie aan bod en we duiken in de wereld van de sieraadhobbyist. De edelsmid-school wordt namelijk steeds populairder onder mensen die 'iets anders willen'.