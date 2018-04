Sharid Alles is nieuwe zendermanager van 3FM

Sharid Alles is de nieuwe zendermanager van 3FM. Ze is nu nog programmaleider van NPO FunX. Daarvoor was ze (eind)redacteur, producer en presentator bij KRO-NCRV en de VPRO. Ze heeft al eerder bij 3FM gewerkt als programmamaker.

Alles begint op 1 juli als zendermanager; ze volgt dan Diederik van Zessen op. Ze moet 3FM uit het slop halen; het radiostation kampt al lange tijd met tegenvallende luistercijfers.

Sharid Alles heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. "NPO 3FM heeft alles wat een goed radiomerk moet hebben: een kloppend muziekhart, zeer getalenteerde dj's, geweldige eigen evenementen als de 3FM Awards en 3FM Serious Request en een groot online-platform", zegt ze.

Allround

Jurre Bosman, directeur NPO Radio, is blij met de komst van de 37-jarige Alles. "Sharid is een allround radiomaker. Als programmaleider heeft ze een grote bijdrage geleverd aan het huidige succes van FunX. Zo heeft ze veel nieuw talent bij de zender binnengehaald en het FunX Verkiezingsdebat georganiseerd."