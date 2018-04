Van Obama's 'red line' tot Trumps 'big price': het moorden gaat door in Syrië

De vraag is of Trump inmiddels tot een andere conclusie is gekomen. Zijn tweets over een "hoge prijs" die Syrië, Rusland en Iran moeten betalen voor de gifgasaanval lijken haaks te staan op zijn wens de Amerikaanse aanwezigheid in het land te verminderen. Er zijn momenteel zo'n 2000 Amerikaanse militairen in het land.

"Ik ben er altijd tegen geweest", herhaalde hij nog geen week geleden zijn standpunt over militair ingrijpen in Syrië. "We schoppen IS er nu verrot, we zullen Syrië snel verlaten. Echt snel. Laten anderen het nu maar eens oppakken."