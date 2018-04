'Alleen lege laptop of mobiel mee naar China, Rusland en Iran'

Nederlanders die naar China, Rusland of Iran reizen, krijgen van het ministerie van Buitenlandse Zaken het advies om alleen lege computers en telefoons mee te nemen, schrijft de Volkskrant. Apparaten met gevoelige gegevens zouden op afstand kunnen worden 'leeggetrokken'. De waarschuwing zou mogelijk ook voor Turkije gelden.

Premier Rutte en een aantal andere leden van het kabinet reizen deze week naar China, met in hun kielzog een grote handelsmissie. Ambtenaren die met de bewindslieden meegaan hebben allemaal nieuwe en extra beveiligde telefoons gekregen. Een ambtenaar die anoniem wil blijven, zegt in de krant dat echt belangrijke stukken alleen uitgeprint in de koffer gaan.

De leden van de handelsmissie zou per brief te verstaan zijn gegeven dat de Chinese overheid alle computers en telefoons constant zal monitoren. Om te voorkomen dat ze gevoelige informatie prijsgeven, kunnen bedrijven en kennisinstellingen het beste een lege computer gebruiken waar niet eerder op is gewerkt. Geadviseerd wordt om alleen het strikt noodzakelijke op de laptop te zetten en de harde schijf met encryptie te beveiligen. Er wordt ook gewaarschuwd om geen Chinese usb-sticks in de computer te steken.

Cyberdreiging

Het advies is om Nederlandse mobieltjes in China niet aan te zetten, maar een Chinese pre-paid telefoon te kopen en die voor de terugreis te vernietigen. Wie toch graag met zijn eigen telefoon of pc wil whatsappen in China moet in Nederland alvast een VPN-verbinding installeren om te zorgen dat dit veilig kan.

Betere maatregelen dan het leeghalen van je telefoon om spionage te voorkomen zijn er eigenlijk niet, zegt tech-redacteur Joost Schellevis. "Als je bijvoorbeeld iemand van ASML of AkzoNobel bent en je reist naar zo'n land, dan is er denk ik geen betere manier om het echt veilig te doen. Op dat moment heb je buitenlandse inlichtingendiensten als vijand die economische spionage willen plegen. Hun budgetten en aanvalscapaciteit zijn zo groot dat het eigenlijk niet mogelijk is om het op een betere manier te doen."

Schellevis noemt de waarschuwing van Buitenlandse Zaken niet opvallend. "Er wordt eigenlijk al jaren voor gewaarschuwd. Opvallender is eigenlijk dat de Volkskrant schrijft dat dit advies drie jaar geleden nog niet gold. Terwijl we toen ook al hadden kunnen weten dat dit gebeurde."

Minister Blok van Buitenlandse Zaken hamerde een paar weken geleden nog op het belang van het aanpakken van cyberdreigingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet op het verhaal in de Volkskrant gereageerd.