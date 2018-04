Opnieuw Zuid-Koreaanse president aangeklaagd vanwege corruptie

In Zuid-Korea is oud-president Lee Myung-bak aangeklaagd. Hij wordt verdacht van onder meer omkoping en verduistering. Hij is de zoveelste hoge functionaris die voor de rechter moet verschijnen.

Drie dagen geleden is oud-president Park Geun-hye veroordeeld tot een celstraf van 24 jaar vanwege corruptie. Die zaak staat los van de aanklacht tegen Lee Myung-bak, de voorganger van Park.

Justitie zegt dat oud-president Lee Myung-bak zich voor zeker ruim acht miljoen euro heeft verrijkt. Hij zou smeergeld hebben gekregen van onder meer elektronicaconcern Samsung, dat ook verwikkeld was in het corruptieschandaal rond oud-president Park Geun-hye.

Topman

Lee Myung-bak zou ook belasting hebben ontdoken.

Voordat hij president werd, was Lee Myung-bak topman bij autoconcern Hyundai en burgemeester van Seoul.

De Zuid-Koreaanse regering pakt de laatste jaren de corruptie in het land hard aan.