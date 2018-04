Van woksleeën tot goudpannen: bijzondere NK's verzameld in fotoboek

Bij het NK Dog Dance bijvoorbeeld, "precies wat je denkt dat het is: dansen met je hond". Op een foto zijn drie mensen achter een jurytafel te zien. "Dat zegt best wel veel. Die mensen zitten in een hele koude, beetje vervallen hal heel erg hun best te doen. De vrouw rechts op de foto houdt de tijd bij, is jurylid en zorgt voor de muziek. Dat tekent echt wel de mensen die hier mee bezig zijn."

Om het boek te kunnen maken was een crowdfundingactie nodig. Sinds vorige week ligt het in de boekhandels en het spreekt veel mensen aan, merkt De Heus. "Eigenlijk is het gewoon Nederland in foto's. De NK's zijn eigenlijk een kapstok om Nederland te laten zien. Wat mensen in hun vrije tijd doen. We kunnen er grappig over doen, maar voor veel mensen is dit hun leven. Ze doen er alles aan om zo goed mogelijk te worden, namelijk kampioen van Nederland."