Wekdienst 9/4: Peter R. de Vries getuigt en Syrische rebellen verlaten Douma

Geen goed weekend voor Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Bahrein. Hij kwam al in de tweede ronde in aanraking met de bolide van Lewis Hamilton. Kort na de race zag Hamilton de beelden terug van de botsing. De woorden die hem daarbij ontglipten waren bepaald niet complimenteus voor Verstappen. "Such a dickhead", sprak Hamilton kijkend naar het beeldscherm. Vrij vertaald: "Wat een eikel."

Toen de adrenaline een half uurtje later wat was weggezakt, koos de Brit wat beschaafdere woorden, maar de strekking bleef hetzelfde. "Het was een domme en onnodige manoeuvre van Max", herhaalde Hamilton nog maar eens.

Volgens Verstappen was Hamilton de boosdoener. De Nederlander was namelijk van mening dat Hamilton hem ruimte had moeten geven.