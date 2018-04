A58 afgesloten na ongeluk met dode en zwaargewonde

Bij een ongeluk op de A58 bij Moergestel is een dode gevallen. Ook is er een zwaargewonde. De weg is dicht.

Er lagen grote stenen op de weg, waarvoor auto's moesten uitwijken. De slachtoffers kwamen met hun auto in de vangrail terecht.

Volgens de politie zijn de stenen waarschijnlijk van een voertuig gevallen. De politie is op zoek naar de bestuurder.

De A58 van Eindhoven naar Tilburg is tussen het knooppunt Batadorp en Moergestel dicht voor het opruimen van de ravage en het politieonderzoek. De afsluiting gaat zeker tot na de ochtendspits duren.