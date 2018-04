Wake voor verongelukt ijshockeyteam Canada

In Canada is een wake gehouden voor het ijshockeyteam dat vrijdag is verongelukt. De groep zat in een bus die tegen een vrachtwagen botste. Er vielen vijftien doden onder wie de coach en de aanvoerder van de ploeg. De meeste slachtoffers waren tussen de 16 en 21 jaar oud.

De slachtoffers waren van ijshockeyclub Humboldt Broncos uit de provincie Saskatchewan. Ze waren met hun coaches en begeleiders onderweg naar een wedstrijd.

Minuut stilte

In het stadion van de Humboldt Broncos was gisteren een herdenking, waarbij ook de Canadese premier Trudeau aanwezig was. Op de ijsvloer werden bloemen neergelegd. Ook was er een minuut stilte.

Het ongeluk heeft veel losgemaakt in Canada, waar ijshockey een razend populaire sport is. Voor de getroffen families werd dit weekend een inzamelingsactie gehouden die meer dan twee miljoen euro heeft opgebracht. Tienduizenden Canadezen doneerden geld.