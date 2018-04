Rebellen Syrië verlaten Douma, geven laatste bolwerk op

Syrische rebellen zijn begonnen de stad Douma te verlaten, de laatste stad in de regio Oost-Ghouta bij Damascus die ze nog in handen hadden. Tientallen strijders en hun familieleden zijn met bussen vertrokken naar Jarablus in Noord-Syrië, bij de grens met Turkije.

De rebellen van Jaish al-Islam bereikten gisteren een akkoord met Rusland, dat toeziet op hun terugtrekking. De Russische militaire politie gaat Douma binnen als de strijders weg zijn. Dat kan wel een paar dagen duren, want de verwachting is dat duizenden van hen zullen vertrekken uit Douma. Als ze weg zijn is heel Oost-Ghouta in handen van het Syrische leger.

Strijders die achterblijven zullen niet worden vervolgd. Over het vertrek van de rebellen werd al enige tijd gesproken, maar de leider van Jaish al-Islam hield tot gisteren vol dat hij wilde doorvechten. In ruil voor de vrijgeleide van de rebellen laten zij honderden gijzelaars gaan. Een eerste groep is gisteravond al vrijgelaten.

Zware strijd

Het Syrische leger heeft zware strijd moeten leveren om Douma in handen te krijgen. Er is een offensief gevoerd dat zeven weken heeft geduurd en dat naar schatting aan ruim 1600 mensen het leven heeft gekost.

Volgens hulporganisaties en activisten zijn zaterdag tientallen mensen gedood bij een gifgasaanval in Douma. De schattingen lopen uiteen tussen 40 en 72. De regering ontkent achter de gifgasaanval te zitten.