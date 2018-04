'Noord-Korea rechtstreeks tegen VS: er valt te praten over kernwapens'

Noord-Korea heeft aan de Verenigde Staten laten weten dat er gepraat kan worden over de "denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland". Dat zeggen Amerikaanse bronnen met kennis van het diplomatieke verkeer tussen de VS en Noord-Korea.

Het is voor het eerst dat het regime van Kim Jong-un die toezegging doet aan de Verenigde Staten. Eerdere signalen dat er over het raketprogramma gesproken kon worden, kwamen via Zuid-Korea bij het Witte Huis terecht. Omdat dat land gebaat is bij minder spanning tussen Pyongyang en Washington, werd er rekening mee gehouden dat Zuid-Korea de toezegging overdreef.

Het is de bedoeling dat er in mei een ontmoeting is tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider. Eind april staat in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea een top gepland tussen Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon.

Sancties

Dat Noord-Korea nu zelf heeft laten weten dat het kernprogramma besproken kan worden, wil niet zeggen dat de ontmoetingen tot een afname van de spanning op het schiereiland gaan leiden. Pyongyang zegt dat er economische en diplomatieke concessies van de VS moeten staan tegenover de afbouw van het nucleaire programma.

Sinds 2008 heeft de VS de sancties tegen Noord-Korea steeds verder aangescherpt. Het afgelopen jaar verergerden de spanningen snel, als gevolg van rakettesten en kernproeven van Noord-Korea. In december stelde de VN-Veiligheidsraad een groot aantal sancties in tegen het land. Trump zei in februari dat hij Noord-Korea daar bovenop nog eens "het grootste pakket sancties ooit" wil opleggen.