Volle Sint-Paulusdom bidt voor slachtoffers Munster

In de Dom van Munster zijn de mensen herdacht die gisteren om het leven kwamen toen een man opzettelijk met een busje op een vol terras inreed. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij diegenen die gewond raakten bij de aanslag. De ongeveer 700 zitplaatsen in de kathedraal waren allemaal bezet. Bij kaarslicht baden de kerkbezoekers voor de slachtoffers.

"Vindt steun in deze grote gemeenschap", begon bisschop Felix Genn zijn preek. Hij zei onder de indruk te zijn van de saamhorigheid in de stad en de kerkgemeente. Onder de aanwezigen waren naast familieleden van de twee doden en ongeveer twintig gewonden ook veel hulpverleners die gisteren aan het werk waren.

Bij het gebed voor de slachtoffers stond de bisschop ook stil bij de bestuurder, die zich na zijn daad van het leven heeft beroofd. "We bidden voor de doden. Zelfs voor degene die dit heeft veroorzaakt." Na de dienst staken de aanwezigen honderden kaarsen aan, die later voor de Dom werden geplaatst.

Psychische problemen

Vanmiddag werd bekend dat de 48-jarige bestuurder van het busje een bekende was van de politie. Hij zou psychische problemen hebben gehad en had vorige maand nog met een buurman gesproken over zelfmoord. Wat zijn motief was, is nog steeds onduidelijk. De politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde.

De politie heeft brieven van de man in handen waarin hij aan kennissen vertelt over de problemen in zijn leven. Ook zou hij een achttien pagina's tellende brief hebben geschreven over zijn zware jeugd, problemen met zijn ouders, zenuwinzinkingen en suïcidale gedachten. Mogelijk heeft een mislukte operatie in het bijzonder geleid tot zware psychische problemen. Het document wordt gezien als afscheidsbrief.

Onder de gewonden zijn ook twee Nederlanders. Een van hen verkeert in kritieke toestand.

Inwoners van de Duitse stad legden vanmiddag bloemen bij de plek van de aanslag: