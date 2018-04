In een appartement in Breda is een man doodgeschoten. De politie heeft de omgeving van de flat aan de Sandenburgstraat afgezet en doet onderzoek.

Volgens BN De Stem hoorden buurtbewoners rond 20.15 uur meerdere schoten. Daarna zouden enkele mensen hard zijn weggerend en met twee of drie auto's zijn gevlucht. Een van hen zou een geweer hebben vastgehouden.

De politie heeft bij het onderzoek ook een helikopter ingezet.