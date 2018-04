Aanhoudingen rond wedstrijd in Grolsch Veste

De politie heeft rond de wedstrijd FC Twente-Feyenoord in Enschede vijftien mensen opgepakt. Na afloop werden in Hengelo acht Twente-supporters aangehouden voor openlijke geweldpleging en mishandeling. Ze zouden gearresteerd zijn bij de plek waar Feyenoord-supporters hun auto's hadden geparkeerd.

Voor de wedstrijd werden in en rond het stadion in Enschede zeven voetbalfans opgepakt: vier voor opruiing, een voor het gooien van bier in het stadion en het niet willen tonen van zijn ID en twee voor het bezit van drugs. De drugsbezitters waren volgens RTV Oost Feyenoord-fans.

FC Twente verloor de wedstrijd in de Grolsch Veste met 1-3, waardoor degradatie dichtbij komt.