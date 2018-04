Erepeloton: uitsluiting leden met overgewicht is misverstand

Het bestuur van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp is geschrokken van de commotie rondom de erewacht. Vrijdag zei een van de vrijwilligers tegen Omroep West dat hij vanwege zijn postuur niet meer ingedeeld wordt bij de erewacht. Volgens het bestuur is er sprake van een misverstand door een onhandige formulering. "Uitgerekend wij discrimineren niemand."

Er is volgens het bestuur nooit besloten om dikke mensen te weren uit het peloton. In de notulen stond dat mensen met een fors postuur een andere functie zouden krijgen, maar volgens de secretaris is dat onhandig geformuleerd.

"Wij betreuren ten diepste dat hierover een verkeerde beeldvorming is ontstaan", schrijft het bestuur. "De discussie die is ontstaan heeft ons bewust gemaakt van het feit, hoe snel het gevoel kan ontstaan dat een lid zich buitengesloten voelt." Het bestuur hoopt dat de ophef die is ontstaan geen negatieve invloed heeft op de herdenking op 4 mei.

'Passend decorum'

"De erewacht dient naar onze mening een passend decorum te zijn tijdens de herdenking, ten overstaan van duizenden bezoekers en van televisiekijkend Nederland", schrijft het bestuur. "Het is een verbeelding van de Binnenlandse Strijdkrachten, de bundeling van verzetsgroepen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Leden van de wacht dragen dezelfde overalls, koppels en helmen. Gisteren zei het bestuur tegen Omroep West dat de uniformen van de erewacht tot maat 60 gaan. "Als je er dan niet in past, moet je zelf bedenken dat er iets mis is."

Vrijwilliger Bas Jongeneel nam vrijdag contact op met Omroep West over de uitsluiting. Hij zei dat hij en andere vrijwilligers met een fors postuur na klachten een andere taak krijgen. Het bestuur zei aanvankelijk dat het "niet mooi oogt" als er dikke mensen in de erewacht staan. Het zou afleidend werken en ook mensen in het publiek en televisiekijkers zouden erover hebben geklaagd.