Kunstwerk Jeff Koons kapot na ongeluk op laatste expositiedag

Op de laatste dag van de expositie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam is een kunstwerk van Jeff Koons door een ongeluk kapotgegaan. Een bezoeker raakte het werk van de wereldberoemde Amerikaanse kunstenaar aan. De Nieuwe Kerk denkt niet dat er sprake was van opzet.

Het gaat om het kostbare werk Gazing Ball. Het doek is een combinatie van een met de hand gekopieerde versie van Madonna en kind met vier heiligen van de Italiaanse renaissanceschilder Perugino en een gladde kobaltblauwe glazen bol. Op beelden bij de omroepen AT5 en NH Nieuws is te zien dat de bol, die met behulp van een uniek proces is gemaakt, is gesneuveld.