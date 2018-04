DDR-spookpark in Berlijn even open en razend populair

Met de aankoop van het Spreepark neemt de stad een tweede grote historische plek onder haar vleugels. Het voormalig West-Duitse vliegveld Tempelhof, dat een belangrijke rol speelde in zowel de Tweede Wereldoorlog als de Koude Oorlog, is sinds 2008 ook in het beheer van Grün-Berlin.

Het is bij Berlijners een geliefde plek om te skaten, vliegeren en fietsen over de landingsbanen. De inspraak van de burgers bij de bestemmingen is opvallend. In 2015 hielden de inwoners van Berlijn de bouw van sociale woningen op Tempelhofer Feld tegen om zo hun geliefde recreatiepark te behouden. Ook de plannen voor het Spreepark zijn in overleg met omwonenden gemaakt. In mei moeten de plannen worden goedgekeurd.

De plannen voor het Spreepark

Het stadspark moet een culturele broedplaats worden. Zo is het plan om in een machinehal een ruimte te maken voor tentoonstellingen en theatervoorstellingen. Een ritje in de achtbaan zit er niet meer in. Het doel is wel om het reuzenrad weer te laten draaien. Dat is nogal een uitdaging door het scheefgetrokken wiel.

Het grote merendeel van de attracties zal dienen als decor. De enige attractie waar de bezoeker in kan, is de draaiende theekopjes. De officiële opening van het stadspark laat voorlopig nog op zich wachten. "Dat gaat nog wel even duren. In 2020 hopen we te beginnen met bouwen", laat Grün-Berlin weten.

Een einde aan de illegale bezoeken

Volgens een gebruiker van de website Abandoned Berlin zijn 'de beste tijden' van het Spookpark voorbij. Te opgeruimd. De charme van dat wat vervallen park, is verdwenen.

Wie in Berlijn op avontuur wil, raadpleegt de website. Daar staan tientallen vervallen zwembaden, universiteiten, ziekenhuizen en villa's die in Berlijn te vinden zijn.

Maar: stiekeme bezoekjes aan het park zitten er volgens Grün-Berlin ook daar niet meer in. "Het toezicht op het park hebben we aangescherpt, we hebben dag en nacht zicht op wat er gebeurt." Wie geen kaartje weet te bemachtigen voor de rondleidingen, en het park toch wil bezoeken, moet dus wachten tot na 2020.