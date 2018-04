Tieners opgepakt in Vlaardingen na achtervolging om 'vuurwapen'

In Vlaardingen zijn afgelopen nacht drie jongens aangehouden nadat de politie een melding had gekregen dat ze een vuurwapen bij zich hadden. Ze maakten deel uit van een groepje van vijf jongens die op straat bij elkaar stonden.

Een ooggetuige zag een voorwerp dat op een vuurwapen leek uit de kleding van een van de jongens vallen en belde de politie.

Toen de jongens de politie zagen, splitsten ze zich op en renden weg. De politie zette te voet en met de auto de achtervolging in en sommeerde hen te stoppen. Toen een van hen daar ook na herhaaldelijk waarschuwen geen gehoor aan gaf, loste een van de agenten een waarschuwingsschot. Ook daar trok de jongen zich niets van aan en hij wist te ontkomen.

Uiteindelijk werden drie jongens van 15, 16 en 17 aangehouden. Een van hen had een grote zak munitie voor een balletjespistool bij zich. Later vond een speurhond in de struiken een patroonhouder voor een balletjespistool.

De politie is nog op zoek naar de twee jongens die niet konden worden aangehouden en naar het wapen of nepwapen.