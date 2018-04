Twee Nederlanders gewond in Munster, 1 kritiek

In de Duitse stad Munster zijn gisteren ook twee Nederlanders gewond geraakt, van wie er een in kritieke toestand verkeert. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat gemeld.

Beide Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt.

Een Duitse man van 48 uit Munster reed gisteren met een kampeerbusje in op een terras. Twee mensen kwamen om het leven en ongeveer twintig mensen raakten gewond. De dader, die volgens Duitse media psychische problemen had, schoot zichzelf in zijn auto dood.

Ooggetuigen vertellen over de paniek vlak na het incident: