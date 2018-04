'Orbán zal weer winnen na gevaarlijke campagne tegen migratie en Soros'

De George Soros' Open Society Foundation steunt wereldwijd non-gouvernementele organisaties die opkomen voor minderheden en kritisch zijn op autoritaire regimes. In zijn geboorteland Hongarije richtte Soros ook een internationale universiteit op. De Centraal Europese Universiteit (CEU) werd vorig jaar met sluiting bedreigd, waarna in Boedapest grote anti-regeringsprotesten uitbraken.

Politicoloog en CEU-professor Zoltan Miklosi zegt dat het Soros-plan waar de hele Fidesz-campagne om draait, niet bestaat. "Soros heeft een mening over het vluchtelingenvraagstuk. Hij gelooft dat Europa de plicht heeft grote aantallen migranten en vluchtelingen op te nemen. Niet iedereen is het daarmee eens, en dat is prima", zegt Miklosi. "Soros heeft daar ten tijde van de migratiecrisis een aantal artikelen over geschreven, maar er is absoluut geen plan of samenzwering om miljoenen migranten naar Hongarije te halen."

Non-gouvernementele organisaties die migranten helpen én geld krijgen van Soros' stichting, zoals het Hongaarse Helsinki Committee, moeten het ontgelden in campagnespotjes. "Als je een gewone Hongaar bent, zonder toegang tot andere bronnen van informatie dan die overheidskanalen, dan hoor je maar één verhaal: vluchtelingen zijn terroristen", zegt Helsinki Committee's migratiespecialist András Léderer. "In dat verhaal ben je als organisatie die met asielzoekers werkt, al gauw een bedreiging voor de nationale veiligheid."

Hij vindt Orbáns campagne buitensporig en gevaarlijk. "Als je bedenkt hoeveel geld er de afgelopen jaren is gestoken in haatcampagnes. Dat geld is daardoor niet besteed aan onderwijs en gezondheidszorg", verzucht Léderer.

Haatdragende campagnetaal

Terwijl Orbáns anti-Soros- en anti-migratiecampagne vruchten afwerpt in de peilingen, is er ook bezorgdheid over de invloed ervan op de jongste generatie Hongaren. "Kinderen kopiëren wat ze horen, ze zeggen dat Soros de duivel is en dat migranten gevaarlijk zijn, zonder dat ze weten wat het betekent, of wie Soros is", zegt Szilvi Gyurkó, kinderrechtenexpert, die een pamflet schreef om politici bewust te maken van de effecten van haatdragende campagnetaal op kinderen.

Omdat Orbán een stevige grip heeft op de media met het grootste bereik in Hongarije, krijgt de campagne van zijn partij de meeste ruimte op radio, televisie en in kranten. "Het is gevaarlijk als kinderen maar één kant van het verhaal horen over thema's als migratie", aldus Gyurkó. "Vooral als de toon alleen maar negatief is en vol zit met stereotypen en haat."