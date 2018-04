Bedrijven met Rutte mee naar China: 'Timing is perfect'

Premier Rutte en enkele andere kabinetsleden beginnen vandaag aan een handelsreis door China. In hun kielzog gaan vertegenwoordigers van zo'n 165 Nederlandse bedrijven uit verschillende sectoren mee.

Het bezoek vindt plaats op een moment dat het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten steeds verder oploopt. Mede daarom vindt VNO-NCW-voorzitter De Boer, die zakelijk missieleider is, de timing perfect. "Juist nu moeten we meer dan ooit in de relatie tussen China en Nederland investeren om te zorgen dat handel en investeringen gewoon kunnen doorgaan met eerlijke spelregels", zei hij deze week.

De delegatie is tot en met vrijdag in China. Rutte zal in Hongkong het nieuwe Nederlandse consulaat-generaal openen en in de marge van een economische conferentie in Hainan spreken met president Xi Jinping. In Peking staat een gesprek met premier Li Keqiang op het programma.

Behalve Rutte reizen uit het kabinet ook de ministers Kaag (Buitenlandse Handel), Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Bruins (Medische Zorg) mee, net als staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Ze zullen spreken met ambtgenoten en bezoeken aan bedrijven brengen.