Wekdienst 8/4: Rutte in Hongkong en Hongaren naar stembus

Wat heb je gemist?

De man die gisteren met een kampeerbusje inreed op een terras in de Duitse stad Münster, blijkt meerdere wapens te hebben gehad. De man had een vuurwapen in zijn auto liggen, waarmee hij zichzelf na zijn daad doodschoot. Verder had hij ook een nepvuurwapen en illegaal vuurwerk bij zich. In zijn huis vond de politie nog meer zwaar vuurwerk en een onklaar gemaakte kalasjnikov die als decoratie diende.

Het motief van de man is nog onduidelijk. Volgens Duitse media had hij psychische problemen en zijn er geen aanwijzingen voor terrorisme.