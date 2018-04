Slachtoffers Münster geïdentificeerd, dader had curieus wapenarsenaal

De Duitse politie heeft de twee dodelijke slachtoffers in Münster geïdentificeerd. Het zijn een vrouw van 51 uit Lüneburg (bij Hamburg) en een 65-jarige man uit de regio Borken, vlak bij de Nederlandse grens.

Ze kwamen om het leven toen een kampeerbusje gisteren op een terras in het centrum van Münster opzettelijk op een groep mensen inreed. Naast twee doden zijn er twintig gewonden, van wie enkele nog in levensgevaar zijn.

De politie heeft bevestigd dat de bestuurder vermoedelijk een man van 48 uit Münster was, die zichzelf even later in zijn wagen heeft doodgeschoten. Zijn motief is nog onduidelijk, maar gisteren werd al gezegd dat er geen aanwijzingen voor terrorisme zijn. Volgens Duitse media had de man psychische problemen.

Verdachte draden

De dader blijkt een curieus wapenarsenaal te hebben gehad. Naast het wapen waarmee hij zichzelf doodschoot, had de man een nepvuurwapen en illegaal knalvuurwerk in zijn auto liggen. De politie ging bij het onderzoek heel voorzichtig te werk, omdat er in het interieur verdachte draden te zien waren. Waar die voor dienden, is onduidelijk.

's Avonds werd ook de woning van de man doorzocht, nadat speciale eenheden de voordeur met explosieven hadden geopend. In het huis vonden agenten nog meer zwaar vuurwerk en als decoratie een onklaar gemaakte kalasjnikov.

Oecumenische dienst

Vanavond wordt in de dom van Münster een herdenkingsdienst voor de slachtoffers gehouden. De oecumenische dienst wordt geleid door de bisschop van Münster.

De minister-president van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, brengt vandaag een bezoek aan Münster, net als Horst Seehofer, de minister van Binnenlandse Zaken van de bondsregering.