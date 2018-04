Lula meldt zich nu echt voor celstraf

De Braziliaanse oud-president Lula heeft zich overgegeven aan de politie. Hij wilde dat eerder op de dag al doen, maar zijn aanhangers hielden hem toen tegen.

De 72-jarige Luiz Inácio Lula da Silva moet een gevangenisstraf van twaalf jaar uitzitten wegens corruptie. Hij vecht die straf nog aan, maar het Braziliaanse hooggerechtshof oordeelde woensdag dat de oud-president het proces niet in vrijheid mag afwachten.

De laatste dagen zat Lula in een vakbondsgebouw in een voorstad van São Paulo, omringd door duizenden aanhangers. Die hopen dat de linkse Lula in oktober opnieuw tot president wordt gekozen en volgens opiniepeilingen maakt hij een goede kans, maar de celstraf kan roet in het eten gooien.

Daad bij het woord

Eerder op de dag hield Lula een toespraak waarin hij herhaalde dat hij onschuldig is, maar dat hij zich zou overgeven aan de politie. Toen hij dat daadwerkelijk wilde doen, wisten zijn aanhangers dat te verhinderen. De auto waarin Lula zat, kon niet bij het vakbondsgebouw wegrijden.

Maar rond middernacht Nederlandse tijd lukte het Lula wel om de daad bij het woord te voegen. Lijfwachten duwden aanhangers van Lula opzij, waardoor hij in een gereedstaande politieauto kon stappen.

Hij zit nu in een politiebureau in São Paulo. Later wordt hij overgebracht naar de stad Curitiba. Lula was president van Brazilië van 2003 tot 2011.