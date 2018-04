Inwoner Münster: 'Mensen renden en gilden'

Zaterdagmiddag is een Duitse man met een bestelbus ingereden op een vol terras in de Duitse stad Münster. Twee mensen zijn gedood. Twintig raakten er gewond onder wie een Nederlandse vrouw. De dader heeft zichzelf doodgeschoten in zijn voertuig. Volgens Duitse media kampte hij met psychische problemen.

Uren na het incident was de historische binnenstad van Münster nog altijd hermetisch afgesloten zag NOS-verslaggever Ardy Stemerding. "De situatie hier is nu rustig en het onderzoek is in volle gang", zegt hij.

Ooggetuigen vertellen over de paniek vlak na het incident. "Er was heel veel politie ter plekke. En veel mensen die wegrenden en gilden", zegt een inwoner van Münster tegen persbureau Reuters.