Vroeger voer de Anna wel 300 dagen per jaar. Nu maar 100

Van huis uit is hij ingenieur en werkte hij als docent, maar de afgelopen 30 jaar is hij vooral op het water te vinden. Ray Veth (65) is eigenaar van een klipper van de bruine vloot. "Het vak is zwaar", vertelt hij. "Toch is dat het absoluut waard, anders deed ik het geen dertig jaar. Het is natuurlijk een leven."