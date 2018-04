Week in beeld: eindelijk lente en Puigdemont weer buiten

Het was deze week dan wel niet op en top zonnig. Tóch keken we al dagen stiekem uit naar dit weekend. Met lekker lenteweer, zon en temperaturen rond of boven de twintig graden. Vandaag was het de eerste officiële warme dag van het jaar.

Verder was er veel discussie over de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Vorige maand zijn er in het natuurgebied in totaal 1155 dieren doodgegaan. Staatsbosbeheer heeft 933 van de grote grazers afgeschoten, omdat hun conditie te slecht was. In de afgelopen weken is er regelmatig geprotesteerd tegen de slechte omstandigheden voor de dieren.

En de Catalaanse onafhankelijkheidsleider Carles Puigdemont is vrij, na betaling van een borgsom van 75.000 euro. Hij heeft de gevangenis in het Duitse Neumünster verlaten. Daar werd hij eind maart opgesloten, nadat hij bij de Deens-Duitse grens was aangehouden op verzoek van de Spaanse justitie.

Dat en meer in de week in beeld.