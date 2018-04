Bestelbusje rijdt in op terras Münster: 3 doden, dader pleegt zelfmoord

In de historische binnenstad van het Duitse Münster is de bestuurder van een bestelbusje op een groep mensen op een caféterras ingereden. Daarbij zijn drie doden gevallen en raakten zeker twintig mensen gewond. Zes van hen verkeren volgens de politie in levensgevaar.

De dader heeft zichzelf in zijn voertuig doodgeschoten. De politie gaat er niet van uit dat er meer daders zijn en verwacht dat het gevaar geweken is.

'Onoverzichtelijke situatie'

De autoriteiten roepen mensen op het stadscentrum te mijden zodat hulpdiensten ongestoord hun werk kunnen doen. Grote delen van het centrum zijn afgegrendeld. De politie spreekt van een "onoverzichtelijke situatie" en roept het publiek op om "niet te speculeren".

Het is niet duidelijk of er sprake is van een aanslag. Sommige Duitse media maken melding van een aanslag, maar de politie zegt alle opties open te houden.

Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, zegt de situatie "nauwgezet" te volgen.