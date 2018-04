Politie Helmond gaat relschoppers voetbalwedstrijd opsporen

De politie gaat camerabeelden bekijken van de rellen die gisteravond uitbraken na de voetbalwedstrijd Helmond Sport-MVV in Helmond. Bij die rellen werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen.

Er zijn geen gewonden gevallen. Er is ook niemand aangehouden. Maar de politie laat het er niet bij zitten. "Voor ons is de zaak niet afgerond. We tolereren dergelijk gedrag niet", laat de politie weten op Omroep Brabant.

Al voor de wedstrijd hield de politie rekening met ongeregeldheden. De bussen met MVV-supporters moesten van de politie een tijd lang rondjes rijden totdat alle supporters van de thuisclub in het stadion waren en op hun plek zaten. Gevolg was dat de aanhangers van MVV pas op de tribune terecht konden toen de wedstrijd al bezig was.

Maastrichtse zege

MVV scoorde in de laatste minuut van de wedstrijd het winnende doelpunt (2-3). De ongeregeldheden begonnen even later toen Helmond-supporters het 'uitvak' op de tribune wilden binnendringen. De politie moest de ME inzetten om de gemoederen in en buiten het stadion weer tot bedaren te brengen.

Helmond Sport wil weinig zeggen over de gebeurtenissen. "We distantiƫren ons van de rellen na afloop van de wedstrijd. We betreuren de gang van zaken en wachten het politieonderzoek af", aldus een woordvoerder van de club.