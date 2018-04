Bollywood-ster die stroopte vrij op borgtocht

Bollywood-ster Salman Khan, die donderdag de cel in moest omdat hij in 1998 een zeldzame antiloop zou hebben doodgeschoten, is weer vrij. De Indiƫr is eigenlijk veroordeeld tot vijf jaar cel wegens stropen, maar hij ontkent en tegen betaling van 750 euro kan hij de uitkomst van zijn hoger beroep in vrijheid afwachten, al mag hij India niet uit zonder toestemming van de rechter.

De borgtocht zal voor de steenrijke Khan een lachertje zijn: hij staat in de top tien van best betaalde filmsterren ter wereld. Fans staken vuurwerk af bij de rechtbank en bij zijn huis in Mumbai toen het nieuws van zijn vrijlating bekend werd.

Aan de reputatie van de megaster kleven meerdere smetten. Hij stond al eens eerder voor de rechter wegens het doden van een bedreigde gazellensoort, maar werd toen vrijgesproken. Ook vernietigde het hooggerechtshof een veroordeling wegens het overrijden van een groep mensen die op straat sliepen. Een van hen overleefde dat niet, vier mensen raakten gewond.

Die incidenten staan grote successen niet in de weg. Khans laatste film Tiger Zinda Hai heeft zo'n 50 miljoen euro opgebracht. Verder sloot hij onlangs een deal met webgigant Amazon, waarbij de streamingdienst wereldwijd de exclusieve rechten op zijn films heeft gekocht.