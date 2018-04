Harnas uit film Gladiator brengt 80.000 euro op

Het harnas dat acteur Russell Crowe droeg in de film Gladiator heeft op een veiling omgerekend bijna 80.000 euro opgebracht. De acteur won in 2001 een Oscar voor zijn rol in de kaskraker.

Het gladiatorenvest was een van de 200 stukken in bezit van Crowe die te koop waren op een veiling in Sydney. Het vest leverde veel meer op dan het veilinghuis, dat rekende op 12.000 euro, had verwacht, . Ook een replica van een Romeinse strijdwagen was veel populairder dan verwacht. De veiling dacht er zo'n 6000 euro voor te krijgen, maar de wagen leverde uiteindelijk 40.000 euro op.

Op de veiling met de naam "The Art of Divorce" gingen ook onder meer accessoires en kledingstukken onder de hamer die Crowe in verschillende andere films gebruikte. De Australische acteur wil van de spullen af omdat hij gaat scheiden.