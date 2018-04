Meer dan 700 meldingen bij nieuw aardbevingsschadeloket

Bij het nieuwe schadeloket in Groningen zijn de afgelopen drie weken 706 meldingen van aardbevingsschade binnengekomen. Het loket ging open op 19 maart. Vooral in de eerste twee dagen kwamen er veel meldingen binnen: zo'n 200. De nieuwe meldingen komen boven op de ongeveer 12.000 meldingen die eerder zijn blijven liggen.

Het schadeloket is opgericht voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Het digitale loket is onderdeel van het nieuwe schadeprotocol waarin de NAM buitenspel is gezet. In de praktijk betekent dit dat de NAM de geleden schade uiteindelijk wel gaat vergoeden, maar pas na onafhankelijk onderzoek van een onafhankelijke commissie. Die commissie is volgens RTV Noord de afgelopen week begonnen met haar werk begonnen.

Rond 16 april verwacht de commissie meer bekend te maken over de manier waarop de schademeldingen verder worden afgehandeld.

Aardbeving

Bij Krommerzijl, een gehucht in het noordwesten van Groningen, is vanochtend rond 07.15 uur een aardbeving geregistreerd. De beving had een kracht van 1,7.

Krommerzijl, in de gemeente Zuidhorn, ligt buiten het aardbevingsgebied in Groningen. Reden voor wethouder Bert Nederveen om te twitteren: "Dat is wel heel dichtbij!" Voor zover bekend is er door de aardbeving in Krommerzijl geen nieuwe schade ontstaan.