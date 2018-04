Vermist Belgisch meisje (15) door toeval en hulp van 'schoonouders' weer thuis

De politie in Overijssel heeft per toeval een Belgische vermissingszaak opgelost. Het vermiste meisje van 15 bleek per trein van haar woonplaats Brugge naar het Overijsselse Rijssen te zijn gereisd voor een ontmoeting met een 17-jarige jongen die ze had leren kennen via internet. Hij kwam niet opdagen.

Onder de titel 'Naastenliefde' schrijft de politie uitgebreid over de zaak op Facebook. Woensdagavond trof een voorbijgangster op het NS-station van Rijssen het meisje aan. Zij zat daar in een hoekje te huilen en vertelde dat ze voor een date naar Nederland was gekomen. "Deze jongen was echter niet op het station toen ze aankwam met de trein. En daar zat ze dan, op woensdagavond, ver van huis", aldus de politie.

Koudwatervrees

De vrouw nam het meisje mee naar huis en nam contact op met de jongen en de politie. Al snel bleek dat de jongen koudwatervrees had gekregen toen bleek dat het meisje daadwerkelijk naar Rijssen was gekomen. Zijn ouders waren bereid het meisje voor een nacht onderdak aan te bieden. Intussen ontdekte de politie dat het meisje door haar moeder 's ochtends als vermist was opgegeven. Via de Belgische collega's werd de familie gerustgesteld.

"De volgende ochtend is het meisje door de jongen en zijn ouders teruggebracht naar Brugge", aldus de politie. "Dit is Naastenliefde, met een hoofdletter N, en daar worden wij heel blij van!" Of ook de relatie tussen de twee tieners een goede afloop zal hebben, is volgens RTV Oost nog onduidelijk.