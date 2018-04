Neergeschoten Palestijnse cameraman bezweken

Een Palestijnse cameraman die gisteren bij een betoging in Gaza werd neergeschoten door Israëlische militairen terwijl hij aan het werk was, is bezweken aan zijn verwondingen. De 30-jarige Yasser Mutaja is de 29ste Palestijnse dode deze week bij de protesten, die worden georganiseerd door de radicale Hamas-beweging. Bijna 500 mensen zijn gewond geraakt.

Hamas, dat in Gaza de macht heeft, wil dat de Palestijnen kunnen terugkeren naar de gebieden waaruit ze zijn gevlucht of door Israël zijn verjaagd en de betogingen hebben dan ook de noemer "Grote Mars van de Terugkeer". Ze moeten doorgaan tot 15 mei, de dag waarop de staat Israël in 1948 werd gesticht.

'Press'

Maar Israël wil niet dat de grensblokkade wordt doorbroken en daarom schieten militairen met scherp op betogers. Opvallend is dat Mutaja, die bekendheid genoot in Gaza, werd neergeschoten terwijl hij duidelijk herkenbaar was als journalist. Hij droeg een kogelwerend vest waarop met grote letters "press" stond. Mutaja was mede-oprichter van een bedrijf dat werkt voor onder meer de BBC en Al Jazeera English.

Volgens een fotograaf die getuige was, waren de twee op zo'n 250 meter van het hek op de grens opnames aan het maken van Palestijnse jongeren die autobanden in brand staken. De zware rookwolken die dat veroorzaakt gebruiken ze als dekking voor de Israëlische troepen. Die openden het vuur, Mutaja viel zwaargewond op de grond en werd afgevoerd in een ambulance.

Kritiek

Behalve Mutaja zijn gisteren nog ten minste drie andere journalisten gewond geraakt. Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek op het Israëlische optreden. Ze vinden het niet terecht dat het leger met scherp schiet op betogers die niet direct levensgevaarlijk zijn.

Israël vindt dat het doet wat het moet doen om zijn grenzen te verdedigen. Volgens de regering zijn de slachtoffers extremisten en gebruikt Hamas de demonstraties als voorwendsel om aanvallen op Israël te kunnen uitvoeren en onrust te creëren in de grensstreek.