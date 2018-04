Twentse burgemeester: RIVM vooringenomen over paasvuren

Burgemeester Hofland van Rijssen-Holten beschuldigt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ervan dat het positie inneemt in de discussie over de paasvuren. "Het valt me op dat wanneer iemand wat roeptoetert in het weekend, het RIVM gelijk klaarstaat", zegt Hofland bij RTV Oost.

Het aansteken van de paasvuren, een eeuwenoude traditie in het oosten van het land, leidde de afgelopen week tot een felle discussie. Terwijl het RIVM waarschuwde voor de toegenomen hoeveelheid fijnstof in de lucht en adviseerde om de rook van de paasvuren zo veel mogelijk te mijden, werd in Drenthe, Twente en in de Achterhoek het ene na het andere paasvuur ontstoken.

Vooringenomenheid

Inmiddels heeft het RIVM een onderzoek aangekondigd. Het gaat er daarbij vooral om of het publiek voortaan nauwkeuriger kan worden gealarmeerd tegen smog, veroorzaakt door paasvuren. "We waarschuwen hier ook nu al tegen, maar gaan bekijken of we dit in de toekomst met cijfers kunnen onderbouwen", zei een RIVM-woordvoerder dinsdag tegen RTV Oost.

"Ik zie in de persberichten vooringenomenheid van het RIVM", reageert burgemeester Hofland. Eerder deze week stelden CDA-Kamerleden Von Martels en Omtzigt de rol van het RIVM ook al ter discussie. "Wat is de reden een traditie die teruggaat tot de 16e eeuw in een keer te gaan onderzoeken?", stond in een reeks Kamervragen.

Duits werk

Burgemeester Hofland weet nu al dat de paasvuren in Oost-Nederland niet hebben bijgedragen aan de rookoverlast. "Op zondagmorgen begon de discussie over de overlast al. Toen waren de paasvuren in Nederland nog niet eens aangestoken. Dat was allemaal Duits werk."

Hofland ontkent niet dat er overlast zou kunnen zijn door de (Nederlandse) paasvuren. "Ik vind dat beetje overlast niet in verhouding tot de sociaal-culturele betekenis van de paasvuren."

Potje met sticker

Hofland is dan ook niet van plan het beleid in zijn gemeente aan te passen. "Ik denk dat wat ondernemers een potje gaan vullen met wat as en lucht, en daarop een sticker plakken met 'Paasvuur 2018'. Die kunnen ze aan toeristen gaan verkopen."