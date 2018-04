Dollemansrit van 17-jarige joyrider in Bergen op Zoom

Een jongen van 17 uit Bergen op Zoom is vannacht opgepakt na een dollemansrit in een auto. Zo reed hij 110 kilometer per uur op een plek waar een snelheid van 30 is toegestaan, meldt de politie.

De auto viel de politie rond 01.15 uur op omdat de bestuurder diverse verkeersovertredingen maakte. Zo reed hij een middengeleider links voorbij. Toen agenten hem aan de kant wilden zetten, ging hij er hard vandoor.

Volgens de politie maakte de bestuurder vervolgens opnieuw meerdere verkeersovertredingen, bracht hij andere weggebruikers in gevaar en werden botsingen maar net voorkomen. Bij een voetgangersbrug reed hij 110 km/uur en hij reed ook met hoge snelheid een woonwijk in.

Uiteindelijk zette de bestuurder de auto uit eigen beweging aan de kant. De 17-jarige jongen bleek de auto zonder toestemming te hebben meegenomen van familie. Hij is meegenomen naar het politiebureau.