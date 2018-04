Financiële strop voor generaal-pardonners door verlengen verblijfsvergunning

Mensen met een generaal pardon dreigen financieel in de knel te komen doordat ze moeten gaan betalen voor de verlenging van hun verblijfsvergunning. Ze moeten voor 15 juni per persoon 355 euro aan leges betalen, wat vooral lastig is voor gezinnen.

Veel voormalige asielzoekers die een generaal pardon hebben gekregen, hebben geen geboorteakte en komen mede daardoor niet in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning. Tot nu toe konden zij hun tijdelijke verblijfsvergunning na vijf jaar gratis verlengen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maakte daar in 2013 een eind aan, als gevolg van het aangescherpte naturalisatiebeleid.

Ongerust

Stichting Vluchtelingenwerk krijgt veel telefoontjes van ongeruste pardonners die nu voor het eerst te maken krijgen met de maatregel en in financiële problemen komen. Wie namelijk niet voor 15 juni heeft betaald, kan het recht op een verblijfsvergunning kwijtraken.

Volgens Dorine Manson van Vluchtelingenwerk Nederland heeft de IND tot voor kort nooit over de maatregel gecommuniceerd en wist de groep van niets. "Het is iets anders dan een parkeervergunning. Het gaat om een wezenlijk iets, namelijk het recht op verblijf in Nederland", zei Manson in het NOS Radio 1 journaal.

Bovendien vindt de stichting het bedrag veel te hoog. "Sommige gezinnen moeten 1600 euro betalen. Dat is een flink bedrag dat je niet meteen kunt ophoesten." Vluchtelingenwerk vindt dat de groep uitstel moet krijgen.