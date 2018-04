Airbus grijpt naast miljardendeal in VS

De luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft een miljardenorder geplaatst bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Die troeft daarmee het Europese bedrijf Airbus af. American Airlines blaast bovendien een eerdere bestelling bij Airbus af.

De order betreft 47 Dreamliners: 22 van het type 787-8 en 25 van het type 787-9. Met de deal is een bedrag gemoeid van ruim 12 miljard dollar, oftewel bijna 10 miljard euro. Het is de bedoeling dat de vliegtuigen in 2020 klaar zijn.

"Het was een moeilijke beslissing tussen de Boeing 787 en de Airbus A350 en A330neo", zegt topman Isom van American Airlines. "Maar uiteindelijk gaf de doorslag om onze vloot te vereenvoudigen." American Airlines vliegt al met 35 Boeings 787.

Fusie

Tegelijkertijd maakte American Airlines bekend een bestelling van 22 vliegtuigen bij Airbus te schrappen. De bestelling werd gedaan door US Airways en kwam op de bestellijst van American Airlines te staan toen de twee maatschappijen fuseerden.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Airbus een bestelling geschrapt ziet worden, weet persbureau Reuters. Een paar weken geleden cancelde Hawaiian Airlines een order voor zes A330neo's.