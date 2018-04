Strijd om record Rotterdamse marathons: 'Shit ze zijn er weer, de ratten'

De mannen kennen elkaar amper, maar houden elkaar scherp in de gaten. "Als we gefinisht zijn, kijk ik altijd of zij ook over de streep zijn gekomen", aldus Theo. "Dan denk ik: shit, ze zijn er weer. De ratten."

De tijd is niet meer van groot belang, het gaat vooral om de eindstreep halen op de Coolsingel. Want daar doe je het voor volgens Peter Paul. "Wat is er nou mooier dan dat je kunt zeggen dat je de meeste Rotterdamse marathons ooit hebt gelopen?"

Vanmiddag halen de hardlopers hun startbewijs op. Of ze alle vier de 42,195 kilometer halen en daarmee boven aan de lijst blijven staan, wordt zondag duidelijk.