Wanneer ben je nu eigenlijk een bitcoinondernemer?

Het professionaliseren van de cryptomuntenmarkt heeft fiscaal ook gevolgen. "Dat de markt aan het professionaliseren is betekent ook dat steeds meer mensen hun vermogen in cryptomunten mogelijk niet meer moeten betalen in box 3, maar in box 1", waarschuwt Van den Broek. In box 1 gaat het om inkomen uit werk, in box 3 om sparen en beleggen.

Het scheelt behoorlijk of je je bitcoinvermogen aangeeft in box 1 of 3. Ten eerste hoef je als bitcoinbelegger de cryptomunten die je in 2017 hebt gekocht pas in 2019 aan te geven bij de Belastingdienst. Het maakt ook niet uit of je de cryptomunten hebt verkocht of niet.

In box 1 is dat anders. Daar betaal je belasting over de verkochte cryptomunten van dit kwartaal. Dat wordt gezien als inkomen en daar betaal je dus veel meer belasting over. Bovendien moet je dit inkomen voor 1 mei bij de Belastingdienst hebben opgegeven.