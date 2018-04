Sylvia spoorde zelf haar verkrachter op: 'De politie deed niets'

Het is zaterdagavond 15 oktober 2016. Sylvia Veld staat bij haar fiets na een avond uit in haar woonplaats Hoorn. Ineens staat er een man voor haar neus. "Hij bood aan om me naar huis te brengen. Ik zag er geen kwaad in. Ik had het koud en was moe."

Maar nadat ze achterop is gesprongen, merkt ze dat hij de verkeerde kant op fietst. "Ik ben toen afgestapt en heb een bevriende taxichauffeur gebeld. Maar voordat ik het wist lag ik in de bosjes." Uiteindelijk weet ze los te komen uit zijn greep. Hoe, dat weet ze niet meer.

Het stipje op het scherm

Wat daarna gebeurt, is voor haar de reden om de publiciteit op te zoeken onder de schuilnaam 'Esmée'. De Telegraaf schrijft over hoe ze twee weken moet wachten met aangifte doen. "Dat is blijkbaar protocol. Ik moest erover nadenken of ik wel aangifte wilde doen." Maar ook na de aangifte lijkt de politie maar weinig te doen om de dader op te sporen.

De avond van de aanranding steelt de dader haar telefoon. Via de app Find My iPhone ziet Sylvia waar hij is. Dat meldt ze meteen bij de politie, maar de agenten kunnen niet veel met deze informatie. De weken na het incident blijft ze de dader in de gaten houden "Elke dag keek ik op mijn computer, elke dag dat stipje op het scherm."

Nepprofiel

De dader gebruikt zelfs de datingapps op Sylvia's telefoon. Door contact te zoeken via een nepprofiel komt ze erachter wat zijn adres is. Ook dat geeft ze door aan de politie. Maar pas twee maanden later wordt de man opgepakt.

"In totaal duurde het 4,5 maanden. De politie heeft mij nooit uitgelegd waarom het zo lang heeft geduurd en ik heb nooit een excuses gehad." De man bekende en kreeg 18 maanden celstraf. Na zijn celstraf zal Mohammed M. worden uitgezet. Dat kondigt toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff aan na de veroordeling.

Niet opgeven

Het gaat nu beter met Sylvia, maar ze denkt elke dag aan wat er is gebeurd. "Ik weet niet of dat ooit over gaat. Ik zal me nooit meer zo vrij voelen als toen."

Door de aandacht voor haar boek moet ze het verhaal steeds opnieuw vertellen. "Dat is wel heftig", vindt Sylvia. "Maar dat kan ik wel aan. Ik wil met dit boek laten zien dat je niet moet opgeven. Kruip niet in je schulp uit schaamte voor wat er is gebeurd."