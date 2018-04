Juryleden Nobelprijs voor de Literatuur opgestapt vanwege seksschandaal

Drie leden van de Zweedse Academie, die de Nobelprijs voor de Literatuur toewijst, zijn opgestapt. Aan diverse media in Zweden hebben ze laten weten dat ze zich terugtrekken vanwege de banden die de Academie nog steeds heeft met een prominent figuur in de Zweedse literaire wereld die van seksueel wangedrag wordt beschuldigd.

De naam van die persoon wordt niet genoemd, maar uit de diverse berichten valt op te maken dat het gaat om Jean-Claude Arnault. Hij is een Frans-Zweedse fotograaf en leider van een cultureel centrum in de hoofdstad Stockholm. Hij is getrouwd met de dichter Katarina Frostenson, die lid is van de Zweedse Academie.

Aanranding

Arnault werd vorig jaar beschuldigd van het aanranden van achttien vrouwen. De Zweedse Academie heeft alle banden met hem verbroken, behalve die met zijn echtgenote. De aanleiding voor het opstappen van de drie leden was volgens een aantal Zweedse kranten een stemming over het uitsluiten van Frostenson.

Een ander lid van de Zweedse Academie, Anders Olsson, bevestigt bij de Zweedse publieke omroep SVT dat er een stemming is geweest over het uitsluiten van een van de leden van de Academie, maar dat het voorstel verworpen is. Drie leden, de schrijvers Klas Östergren, Kjell Espmark en Peter Englund, besloten daarop zich terug te trekken.

Overigens worden de achttien leden van de Zweedse Academie voor het leven benoemd. Formeel kunnen ze zich niet terugtrekken uit het comité, maar niets verplicht hen om de bijeenkomsten bij te wonen.