Oud-president Lula probeert onder gevangenisstraf uit te komen

De Braziliaanse oud-president Lula heeft het hooggerechtshof gevraagd om te voorkomen dat hij moet beginnen aan zijn gevangenisstraf. Lula kreeg twaalf jaar vanwege corruptie en het hooggerechtshof oordeelde eergisteren dat hij een hoger beroep moet afwachten in de cel.

Een lagere rechter gaf daarop te kennen dat de oud-president zich gistermiddag om 17.00 uur lokale tijd moest melden bij de politie. Dat deed Lula niet, hij bleef zitten in het hoofdkwartier van de metaalwerkersvakbond in São Bernardo do Campo, een voorstad van São Paulo.

Bij het gebouw staan honderden aanhangers om te voorkomen dat de oud-president wordt gearresteerd. Ze zwaaien met vlaggen, luisteren naar speeches en scanderen leuzen.

Volgens Lula's advocaten moet het bevel van de lagere rechter van tafel, omdat het de oud-president zou belemmeren in zijn mogelijkheden om in beroep te gaan.