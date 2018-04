Facebook eist dat 'politieke' gebruikers zich laten verifiëren

Facebook verscherpt zijn beleid rond het plaatsen van politieke boodschappen op zijn netwerken. Organisaties of personen die via Facebook of Instagram politiek gevoelige content willen verspreiden, moeten hun account laten verifiëren. Zo wil het bedrijf voorkomen dat er misbruik van het netwerk wordt gemaakt, zoals Russen dat volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten en Facebook deden tijdens de presidentscampagne in 2016.

Het bedrijf pakte eerder al het plaatsen van verkiezingsadvertenties aan. Nu wil het dat ook mensen die ander politiek gerelateerd materiaal plaatsen hun identiteit en locatie bekendmaken. Ook mensen die Facebook-pagina's met veel volgers hebben, moeten binnenkort hun identiteit en locatie verplicht prijsgeven. De nieuwe werkwijze wordt dit voorjaar in de VS uitgerold en daarna in de rest van de wereld.

Bij politieke advertenties komt straks te staan dat het om een 'political ad' gaat en wordt erbij gezet wie ervoor heeft betaald. Ook kan straks worden bekeken welke andere advertenties een gebruiker heeft geplaatst en wordt een doorzoekbaar archief van politieke advertenties aangelegd. Om dit allemaal mogelijk te maken zegt Facebook-oprichter en topman Mark Zuckerberg dat duizenden nieuwe mensen worden aangenomen.

Manipulatie moeilijker

Zuckerberg zegt met de maatregelen te willen voorkomen dat aankomende verkiezingen in onder meer de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, India en Pakistan worden beïnvloed. Hij zegt dat Facebook niet alles kan voorkomen, maar dat het zo wel een stuk moeilijker wordt om de zaak te manipuleren.

De aankondiging komt een paar dagen voordat Zuckerberg met leden van het Amerikaanse Congres spreekt over onder meer de zaak rond Cambridge Analytica. De Senaat heeft een wetsvoorstel geschreven waarin de transparantie van politieke boodschappen een grote rol speelt. Zuckerberg schrijft in zijn Facebook-post deze Honest Ads Act te ondersteunen.

Zuckerberg en andere topmensen van Facebook treden de laatste weken veel meer in de openbaarheid na kritiek dat het bedrijf de negatieve kanten van het netwerk en andere problemen niet adresseerde. De negatieve publiciteit bereikte een voorlopig dieptepunt nadat bekend was geworden dat de gegevens van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers waren gekaapt door Cambridge Analytica.