De politie heeft een tweede lichaam gevonden in de Waal bij Brakel. Waarschijnlijk gaat het om een inzittende van de auto die gisteravond uit de rivier is getakeld.

Toen de brandweer de wagen gisteravond op de wal had getakeld, bleek er een dode man in te zitten. Vrijwel direct vermoedde de politie dat er meer inzittenden waren. Daarom is vandaag de hele dag gezocht.

Er werden onder meer twee sonarboten, een helikopter en drones ingezet. Ook werd er met duikers en gespecialiseerde speurhonden gezocht. Rond 20 uur meldde de politie volgens Omroep Gelderland dat er een tweede inzittende is gevonden. Over de identiteit van die persoon is nog niets bekendgemaakt.

De auto die te water raakte lijkt niet bij een ongeluk betrokken te zijn. Wat er dan wel gebeurd is onderzoekt de politie nog.