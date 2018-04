Tientallen doden bij nieuw geweld in Douma in Oost-Ghouta

Bij nieuwe bombardementen en een grondoffensief zijn in de Syrische stad Douma zeker 36 doden gevallen. In de stad bieden de rebellen van het Leger van de Islam (Jaish al-Islam) nog verzet tegen het leger van president Assad en zijn bondgenoten. De rest van de regio Oost-Ghouta is heroverd op de rebellen.

Een wapenstilstand van bijna twee weken werd beëindigd omdat er onenigheid was over de verdere evacuatie van rebellen. De door Saudi-Arabië gesteunde strijders van het Leger van de Islam stelden nieuwe eisen aan de evacuatie.

Helikopters met flyers

Volgens sommige bronnen willen de rebellen de stad helemaal niet verlaten en willen ze doorstrijden. Eerder deze week zijn wel honderden rebellen en hun gezinnen vertrokken.

Vanochtend vlogen helikopters over de stad, die flyers uitgooien waarin de rebellen werd opgeroepen de stad te verlaten en naar Jarablus te gaan of de wapens in te leveren in ruil voor amnestie. De stad, waar nog tienduizenden mensen wonen, werd vervolgens zwaar bestookt vanuit de lucht en vanaf de grond.