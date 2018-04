Ambtenaren mogen weer met Curaçaose maatschappij vliegen

Rijksambtenaren mogen na ruim een jaar weer met vliegen met de Curaçaose maatschappij Insel Air. Minister Van Nieuwenhuizen heeft het verbod opgeheven op advies van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Ambtenaren mochten sinds februari vorig jaar niet meer met luchtvaartmaatschappij reizen vanwege problemen met de veiligheid en het toezicht. Het verbod leidde tot veel praktische problemen. De maatschappij is de enige die tussen de Benedenwindse Eilanden vliegt.

Ambtenaren moesten het afgelopen jaar soms via Puerto Rico vliegen om van het ene naar het andere eiland te komen. Die eilanden liggen enkele tientallen kilometers uit elkaar. Puerto Rico ligt er zo'n 600 kilometer boven.

Vertrouwen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft nu weer vertrouwen in effectief en onafhankelijk toezicht door de Curaçaose luchtvaartautoriteit op Insel Air. De ILT heeft geholpen met het verbeteren van dat toezicht, schrijft Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer.

De maatschappij blijft voorlopig wel nog onder verscherpt toezicht.