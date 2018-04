Morgen 20 graden: 'We hebben het terras versneld klaargezet'

In Maastricht was het vandaag al behoorlijk warm, zegt bedrijfsleidster Renée van Grand Café Nieuw Bruin aan het Vrijthof. Ook daar zijn extra zomerse biertjes ingeslagen. "Vorig jaar was het mooie weer er wat eerder, Het werd wel tijd." Extra personeel was hier niet nodig. "Want als de terrassen vol zitten is het binnen juist minder druk. We zijn wel blij met het mooie weer. Mensen zijn ook vrolijker."

Ook bij pretparken en dierentuinen zijn ze voorbereid op extra drukte. Bij Dierenpark Amersfoort wordt bij de planning altijd gekeken naar het weer. "Als het weekend of vakantie is weet je natuurlijk dat veel mensen erop uittrekken", zegt woordvoerder Lize Buitendijk. De meeste dieren in het park zijn ook blij met mooi weer. "Vooral de ringstaartmaki's vinden het prachtig. Je ziet ze met gespreide armen van de zon genieten."

Dat kunnen ze ook na het weekend nog doen, verwacht NOS-weerman Gerrit Hiemstra. "Dinsdag kan het wat wisselvalliger worden, maar het blijft gewoon zacht."